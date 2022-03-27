На Мальте побеждают лейбористы

На Мальте правящая Лейбористская партия заявляет о своей победе на прошедших здесь в воскресенье парламентских выборах. Отмечается, что лейбористы одерживает третью победу подряд. Их основной соперник, правоцентристская оппозиционная Националистическая партия уже признала свое поражение.

По данным местных СМИ, согласно предварительным подсчётам, Лейбористская партия получает «абсолютное большинство», что вызвало бурную радость её сторонников. Такому результату не помешал крупный коррупционный скандал вокруг правительства, который расследовала журналистка Дафна Каруана Галиция, убитая пять лет назад.

В этом году к выборам впервые были допущены 16-летние и 17-летние граждане страны. Окончательные итоги голосования будут объявлены Избирательной комиссией Мальты в воскресенье вечером.