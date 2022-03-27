Чрезвычайное положение в Сальвадоре

Парламент Сальвадора ввёл в стране чрезвычайное положение, ограничив ряд конституционных прав граждан. Такая мера была принята в связи с отмеченной здесь вспышкой насилия: всего за два дня в стране было совершено 76 убийств. Это самый высокий показатель за последние 20 лет.

В своём твиттере президент Сальвадора Наиб Букеле отметил, что режим ЧП поддержали 67 из 84 депутатов, поэтому «всё в рамках конституции, и не о чем спорить».

Чрезвычайное положение вводится на 30 дней. Это, в частности, позволяет полиции задерживать граждан не на трое суток, а на 15. Также ограничены свобода собраний, въезда и выезда из страны, снят запрет на неприкосновенность корреспонденции и телекоммуникаций.

За многочисленными убийствами стоят действующие в стране крупные преступные группировки. При этом власти утверждают, что захлестнувшая страну волна насилия спровоцирована извне. Наблюдатели отмечают, что обострение криминогенной обстановки в стране произошло на фоне ухудшения отношений с Соединёнными Штатами.