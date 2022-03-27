Германия: в земле Саар побеждает СДПГ

Правящая Социал-демократическая партия Германии побеждает на региональных выборах в земле Саар.

Как свидетельствуют данные экзитполов, СДПГ - впервые с 1999 года - обходит в этом регионе Христианско-демократический союз. Социал-демократы, по данным на этот час, набирают 43%, у ХДС - 27,5 %, что местные наблюдатели уже назвали провальным результатом.

Теперь СДПГ сможет сформировать региональное правительство, премьером в таком случае станет глава минфина земли Анке Релингер.

Свободная демократическая партия, "зеленые" и "Альтернатива для Германии" набирают около 5 %. Уже ясно, что пятипроцентный барьер не преодолевает Левая партия.

Саар - самая маленькая федеральная земля в Германии. Правом голоса здесь обладают 750 тысяч человек.