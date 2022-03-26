США призвали ввести новые санкции против Северной Кореи из-за испытаний межконтинентальной ракеты

США призвали Совет безопасности ООН усилить санкции против Северной Кореи в связи с тестовым запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Предложение Вашингтона поддержали Франция и Великобритания, против выступили Россия и Китай.

Ранее Пхеньян подтвердил, что 24 марта провел первые с 2017-го года испытания ракеты большой дальности. «Хвасон-17» пролетел чуть более тысячи километров на высоте в 6200 метров и через 71 минуту упал в Японское море.

Между тем в Токио уже назвали новую северокорейскую ракету «угрозой нового порядка». По словам министра обороны Японии Нобуо Киси, снаряд способен преодолеть более 15 тысяч километров, а значит, достичь любой точки на территории США — в том числе и на Восточном побережье.

Пхеньян также опубликовал официальное видео запуска ракеты в «голливудском» стиле: на нем Ким Чен Ын в кожаной куртке и солнечных очках лично принимает участие в испытаниях.