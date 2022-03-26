Скончался барабанщик группы Foo Fighters Тэйлор Хокинс

Скончался барабанщик группы Foo Fighters Тэйлор ХокинсКомментарии
Euronews
Авторское право Amy Harris/2022 Invision
Барабанщик известной рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет.
По данным СМИ, он был найден мертвым в своем гостиничном номере в столице Колумбии Боготе, где группа должна была выступить в рамках турне по Южной Америке.
В официальном заявлении Foo Fighters смерть Хокинса назвали "трагической и безвременной потерей". Оставшиеся выступления группы отменены. О причине смерти музыканта не сообщается.
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