Скончался барабанщик группы Foo Fighters Тэйлор Хокинс

Барабанщик известной рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет.

По данным СМИ, он был найден мертвым в своем гостиничном номере в столице Колумбии Боготе, где группа должна была выступить в рамках турне по Южной Америке.

В официальном заявлении Foo Fighters смерть Хокинса назвали "трагической и безвременной потерей". Оставшиеся выступления группы отменены. О причине смерти музыканта не сообщается.

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