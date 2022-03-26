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Мальта

Выборы на Мальте: лейбористы - в фаворитах, несмотря на коррупционный скандал

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 Euronews
Выборы на Мальте: лейбористы - в фаворитах, несмотря на коррупционный скандал
Авторское право  أ ف ب

На Мальте проходят всеобщие выборы. По опросам, победу на них одержит лейбористская партия во главе с действующим премьер-министром страны Робертом Абелой.

Несмотря на коррупционный скандал вокруг правительства, раскрытой журналисткой Дафне Каруаной Галицией, которая была убита в октябре 2017 года.

В результате массовых протестов предшественник Абелы на посту премьера Джозеф Мускат ушел в отставку.