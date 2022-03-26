На Мальте проходят всеобщие выборы. По опросам, победу на них одержит лейбористская партия во главе с действующим премьер-министром страны Робертом Абелой.

Несмотря на коррупционный скандал вокруг правительства, раскрытой журналисткой Дафне Каруаной Галицией, которая была убита в октябре 2017 года.

В результате массовых протестов предшественник Абелы на посту премьера Джозеф Мускат ушел в отставку.