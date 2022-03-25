В Харькове при обстреле поликлиники погибли люди - полиция

Крупные украинские города подвергаются обстрелам и бомбардировкам. Но овладеть ими полностью российской армии не удается.

В Харькове, по данным полиции, в результате удара по городской поликлинике, погибли по меньшей мере четыре человека. Несколько пострадали. Минобороны РФ заявляет, что целью являются объекты военной инфраструктуры. Харьковские власти говорят, что никаких военных объектов рядом с медучреждением не находится.

Снаряды падают и в пригородах Киева.

Сергей, местный житель: "Мы ничего не видели. Было темно. Я услышал звук самолета, а затем взрыв. Мы побежали прятаться в погреб. Когда мы вышли, все было разрушено".

В Чернигове специалисты извлекли из жилого дома неразорвавшийся снаряд.

Официальный представитель минобороны России на утреннем брифинге сообщил о продвижении войск в Донецкой области на четыре километра и поражении более 50 военных объектов Украины.

Во второй раз с начала вторжения на Украину Россия назвала свои потери: погиб 1351 военнослужащий. 3 825 получили ранения.

Западные аналитики считают, что потери могут быть выше. В Москве заявили, что высокоточными ударами уничтожены крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз и тренировочный лагерь наемников.

Это - спутниковые снимки мариупольского театра, где во время налета 16 марта укрывались сотни людей. По данным городских властей, жертвами обстрела российскими силами здания театра стали около 300 мирных жителей.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в осажденном российскими войсками Мариуполе остаются до ста тысяч человек.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях наGoogle Play и App Store.