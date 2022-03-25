25 марта - День независимости Греции

Через два года, пропущенные из-за пандемии, на площади Синтагма в центре Афин греки наконец смогли посмотреть вживую военный парад по случаю празднования Дня независимости страны. Он отмечается ежегодно 25 марта и знаменует начало освободительной борьбы греческого народа от 400-летнего османского владычества.

Война продолжалась с 1821 по 1829 годы под лозунгом "Свобода или смерть".

Фей Дулгери, Euronews:

"Тысячи людей собрались в центре Афин , чтобы посмотреть это грандиозный военный парад. Многие выражали свою озабоченность и скорбь по поводу войны на Украине и бедствий украинского народа".

"__Мы пришли сюда почтить память героев, павших во время революции, - говорит один из зрителей. - Мы ждём здесь, хотя и немного боимся из-за ковида - как видите, мы стоим немного позади. Скопление народа нас пугает. Война - это просто ужасно, нас это очень беспокоит, а последствия войны -тоже большая проблема, они скажутся на всём, на жизни людей, на ценах".

"Мы пришли сюда, чтобы отметить День независимости и поздравить друг друга с годовщиной обретения свободы. Война - очень тяжёлая вещь, никто не хочет войны ни на Украине, ни в любой другой стране. Мы надеемся, что будет достигнут компромисс и воцарится мир".

25 марта 1821 года в день Благовещения в монастыре Святая Лавра около Калавриты митрополит Герман Патрский поднял знамя революции. За 8 лет борьбы погибли 50 000 из 100 000 греков, взявших в руки оружие. Но их кровь пролилась не напрасно: в 1829 году Турция признала независимость Греции по Адрианопольскому мирному договору, а годом позже независимое греческое государство признали ведущие мировые державы.