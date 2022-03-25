В США и Европе осудили решение талибов запретить девочкам посещать школу

Великобритания, США и ЕС осудили решение талибов запретить девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах. Почему правящее в Афганистане движение "Талибан" (в России оно признано террористическим и запрещено) пошло на такой шаг?

Вот, что сказала Euronews Нахид Фарид, бывший член парламента Афганистана:

"Талибы боятся образованных женщин. Они объявили победу над НАТО и Соединенными Штатами, но вы знаете, их пугают демонстрации девочек и девушек, поэтому они их подавляют. Дело в том, что способные и наделенные полномочиями женщины являются символом прогресса общества. Развитое общество никогда не смирится с господством такой примитивной и невежественной группировки, как "Талибан". Поэтому данным шагом и этой своей тактикой они хотят остановить прогресс".

Малахат и Адибе учебники приносит их мать. Буквально в одночасье девочки осознали, что у них отняли надежду вернуться в школу.

Малахат: "Мы думали, что талибы изменились, но когда они отправили всех девочек домой из школ, мы поняли, что это все те же талибы, что и 25-лет назад".

Ранее талибы публично заверяли афганцев и международное сообщество, что девочки получат возможность вернуться в школу.