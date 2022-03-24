Война на Украине. 29-й день. Текстовая трансляция

Япония выделит дополнительные 100 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK. О соответствующем решении японский премьер-министр Фумио Кисида объявит на предстоящей встрече лидеров стран G7 Брюсселе. Токио также планирует удвоить до 200 млн долларов размер займа для Киева.

Росавиация продлевает запрет на полеты в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ до 1 апреля, говорится в сообщении агентства. "Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Глава МИД Австралии Марис Пейн не исключила возможность высылки российских дипломатов из Канберры в качестве реакции на проведение Россией специальной военной операции на Украине, однако подчеркнула, что важно сохранить линию связи с Россией. "Мы никогда не переставали искать дипломатическое решение [кризиса на Украине], и сохранять пути и возможности для такого диалога очень важно", - заявила Пейн в четверг в эфире радиостанции ABC, отметив, что "высылка посла РФ по-прежнему остается реальным вариантом для правительства Австралии".

Великобритания намерена передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра королевства Бориса Джонсона в преддверии саммитов Евросоюза, Группы семи и НАТО, которые будут проходить в Брюсселе 24-25 марта. Великобритания уже направила на Украину более 4 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джавелин") и NLAW.