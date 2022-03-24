МККК призывает договориться о создании гуманитарных коридоров

После визита в Киев президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер в Москву приехал с теми же словам — стороны конфликта на Украине должны соблюдать принципы международного гуманитарного права.

В Москве говорят о политизации западными странами в ООН гуманитарных вопросов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит отношения с Международным Комитетом Красного Креста.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эти проблемы, которые сейчас накапливаются на Украине, решались, чтобы были сняты искусственные препятствия для эвакуации мирных граждан и для доставки гуманитарной помощи", — сказал Сергей Лавров.

По словам Петера Маурера, у России и Украины разные взгляды, но необходимо прийти к соглашению чтобы открыть гуманитарные коридоры.

"Мы всегда подчеркивали, что невозможно думать о доступе в Мариуполь и эвакуации из города, либо других населенных пунктов, если у нас нет прочного и подробного соглашения между военными на местах". — заявил Петер Маурер.

Горсовет Мариуполя утверждает, что около 15 тысяч жителей города были незаконно вывезен в Россию. Москва обвиняет Киев в использовании гражданского населения в качестве живого щита.