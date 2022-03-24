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Украина

Месяц войны на Украине

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Пригород Киева, Украина
Пригород Киева, Украина   -   Авторское право  Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Сирены, грохот взрывов и клубы дыма на горизонте. Немыслимое в одночасье становится реальностью. 24 февраля десятки тысяч российских солдат начали вторжение на Украину с севера, востока и юга. Через несколько часов они захватывают Чернобыльскую АЭС. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский отдает приказ о всеобщей мобилизации.

В последующие дни Запад объявляет о беспрецедентном каскаде санкций против России. Банки отключают от международной финансовой системы SWIFT. Российский лидер Владимир Путин приводит силы ядерного сдерживания в режим особого несения дежурства.

Сопротивление украинцев оказываться более яростным и ожесточенным, нежели ожидалось. Владимир Зеленский отказывается от эвакуации. Он призывает украинцев защищать страну, а международное сообщество - помочь Украине.

Российские войска продвигаются на восток и юг, где берут Херсон, это первый крупный город, попадающий под их контроль. Население демонстрирует свое неприятие оккупантов.

Через два дня после ожесточенных боев российские силы захватывают Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. Международное сообщество крайне обеспокоено происходящим.

Миллионы людей, в основном женщины и дети, пытаются покинуть зону боевых действий. Они бегут в соседние страны, большинство направляется в Польшу.

Темпы вторжения на Украину замедляются. На спутниковых снимках видно, как была заблокирована крупная военная колонна на трассе, ведущей в Киев.

Война не щадит мирных жителей. Массированным обстрелам подвергаются жилые кварталы городов, хотя минобороны России утверждает, что целью российской армии являются только объекты военной инфраструктуры.

В жесточайшей осаде оказывается Мариуполь. В городе разрушены родильный дом и детская больница. Под удар попадает театр, в котором укрываются сотни людей. Большинство попыток открыть гуманитарные коридоры терпят неудачу. Мариупольцы хоронят погибших в братских могилах.

Российский лидер Владимир Путин собирает многотысячную толпу в "Лужниках", на концерте, приуроченном к 8-й годовщине аннексии Крыма, и делает ряд заявлений в оправдание вторжения на Украину.

Война не прекращается уже месяц. Обе армии несут потери. Гибнут мирные люди. Число украинских беженцев приближается к 4 миллионам. В стране насчитывается почти 3,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Переговоры о прекращении боевых действий СМИ называют диалогом глухих.

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