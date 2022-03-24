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Бельгия

Генсек НАТО уверен, что президент России совершил большую ошибку

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Экстренный саммит НАТО в Брюсселе
Экстренный саммит НАТО в Брюсселе   -   Авторское право  Olivier Matthys/AP

В Брюсселе проходит экстренный саммит НАТО, на котором обсуждаются дальнейшие действия в ответ на вторжении России на территорию Украины. Перед началом встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок сегодня столкнулся с самым серьёзным кризисом безопасности за последние десятилетия.

"Президент России совершил большую ошибку, начав войну против независимого и суверенного государства. Он недооценил силу украинского народа, храбрость украинского народа", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО вновь подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину и не будет закрывать небо: "Объявление бесполётной зоны над Украиной означает, что мы должны ее установить, а установить бесполётную зону означает, что мы должны будем вести массированную атаку на системы противовоздушной обороны в России, Беларуси и на Украине, а также должны быть готовы сбивать российские самолеты, и тогда риск полномасштабной войны между странами НАТО и Россией будет очень высок и приведет к большим смертям и разрушениям".

Столтенберг также заявил, что любое использование химического оружия коренным образом изменит природу конфликта и приведет к тяжелым последствиям.

Ожидается, что участники встречи договорятся повысить оборонные расходы для расширения возможностей НАТО.