Министр Чернышов: "Закрыть небо над Украиной!"

Анелиз Боржеc, специальный корреспондент Euronews, передаёт из Львова:

"Сегодня четверг, 24 марта. Прошел месяц с тех пор, как Россия вторглась на Украину, вызвав крупнейший кризис в Европе за последние несколько десятилетий.

Сегодня российские войска - при поддержке сепаратистов - контролируют значительные территории на востоке Украины. Они также захватили коридор на юге страны у Азовского моря, полностью окружив портовый город Мариуполь

Вокруг столицы продолжаются бои, но российским войскам не удалось окружить Киев. По сообщениям, украинские солдаты удерживают позиции и даже отражают российское наступление, например, на город Макаров к западу от столицы.

Из Киева президент Владимир Зеленский обратился к миру, призвав выйти на демонстрации в поддержку Украины. Он также обратился к Владимиру Путину с просьбой о прямых переговорах. Кремль пока отверг это предложение. Дипломатия на сегодняшний день не приносит результатов, и число жертв войны продолжает расти. Тысячи людей погибли, 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома".

Анелиз Боржес удалось побеседовать с Алексеем Чернышовым, министром развития общин и территорий Украины, который в настоящее время отвечает за гуманитарную помощь.

Анелиз Боржес, Euronews: Как обстоят дела в районах, больше других пострадавших от конфликта?

Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины: Мариуполь находится в ужасной ситуации. У нас есть сообщения о полутора тысячах полностью разрушенных зданий. У нас нет возможности доставить в город продукты питания и воду. Этот город в Донбассе почти стёрт с лица земли и, к сожалению, он не единственный.

Ежедневно бомбардировке подвергается второй по величине город Украины Харьков. Мы видели более восьмисот поврежденных и разрушенных многоквартирных домов, и это, конечно, катастрофа.

Во время нашего интервью сейчас обстрелы и бомбардировки продолжаются, гибнут люди в нескольких украинских городах, число погибших становится все больше. Поэтому, если говорить об ущербе, то следует упомянуть инфраструктуру, включая дороги, жилые и нежилые здания, электростанции - к счастью, атомные станции пока не повреждены. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет.

Анелиз Боржес, Euronews: Господин министр, когда я вчера покидала Киев, то видела довольно много автоколонн с гуманитарной помощью. Достаточно ли международное сообщество делает сейчас для Украины?

Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины: Да, мы получаем определенные объемы международной помощи, особенно гуманитарной. Я бы не сказал, что этого абсолютно достаточно, чтобы покрыть все потребности, но мы благодарны европейцам и гражданам других стран за поставки этой важной помощи.

Но кроме того я хотел бы обратить ваше внимание на нечто очень важное, по-нашему мнению. Речь идет о необходимости закрыть украинское небо. Сейчас это самое главное, это решающий момент! Ежедневно во многих городах на украинцев падают ракеты и бомбы. Я бы сказал, что именно на это надо обратить внимание всего международного общества. Поэтому мы просим вас помочь нам и настаиваем на том, чтобы закрыть небо над Украиной!