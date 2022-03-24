Украинские и российские военные заявили об успехах

Саша Вакулина, Euronews:

Военно-морские силы Украины заявили в четверг, что уничтожили российский военный корабль, стоявший на якоре в порту Бердянска.

Бердянск - небольшой южный город на побережье Азовского моря, примерно в 70 км к западу от Мариуполя. Россия захватила Бердянск в конце февраля и использует как порт для дозаправки, поскольку он находится между Крымом и осаждённым Мариуполем.

Сегодня утром ВМС Украины опубликовали в Facebook сообщение о том, что "большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов уничтожен в захваченном Россией порту Бердянска", снабдив его фотографиями.

Доброго ранку ми з України! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Слава Україні! #stoprussia Posted by ВМС ЗС України on Wednesday, March 23, 2022

В четверг Россия также заявила, что захватила Изюм - город, где до войны проживали 40 000 человек. Изюм находится на стратегически важной дороге в восточный Донбасс. Его захват потенциально может позволить российским силам на северо-востоке и юго-востоке соединиться. Украинская администрация, однако, утверждает, что бои за город продолжаются.

Бои - на западе и северо-западе - продолжаются и вокруг Киева. Национальная полиция заявляет, что возобновила работу в пригороде Ирпень, большая часть которого была занята российскими войсками. По данным киевской администрации, здесь разрушено более 87 жилых домов.

Столица Украины с 4-миллионным населением вот уже месяц подвергается обстрелам с запада и северо-запада.