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Украина

Итоги месяца войны на Украине

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Итоги месяца войны на Украине
Авторское право  AP/Satellite image ©2022 Maxar Technologies

На Украине погибли 953 и ранены свыше полутора тысяч мирных жителей - такие данные обнародовали в ООН на исходе первого месяца войны. Эпицентром сопротивления остается Мариуполь. Ситуацию в городе активисты Human Rights Watch назвали "ледяным адом - с трупами и разрушенными зданиями". Обращаясь накануне к парламенту Италии, Владимир Зеленский сравнил Мариуполь с Генуей, призвав депутатов представить, как выглядел бы это город после многодневных обстрелов.

На сегодня в Мариуполе остаются около 200 тысяч человек. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, утверждает: "Это - блокада. Блокада города, в котором невозможно обеспечить людям еду, воду, электричество. Российская Федерация точно знает, что именно она здесь делает".

В Москве тем временем утверждают, что жители Мариуполя - заложники нацбатальонов Украины. В Херсоне, который перешел под контроль российских войск, жители проводят акции протеста, рядом с мирными гражданами, как свидетельствуют снятые очевидцами видеокадры, звучат выстрелы.

Российские СМИ сообщают о многочисленных провокациях. Одесса - всего в двух часах пути от Херсона, здесь местные жители продолжают укреплять оборону. Из города вывозят женщин и детей.