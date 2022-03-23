Надвигается мировой продовольственный кризис

Мир рискует столкнуться с продовольственным кризисом. Рост цен на продукты питания неминуем. Миллионам людей грозит голод.

Причина тому - военные действия на Украине, которая считается одним из основных мировых поставщиков сельхозкультур. "Как мы можем сеять под обстрелами российской артиллерии?" - такой вопрос на днях прозвучал из уст президента страны Владимира Зеленского.

Украинский министр аграрной политики изложил перед депутатами Европарламента суть проблемы продовольственной безопасности.

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины: "Основными каналами доставки урожая, зерна были наши морские порты. В настоящее время они либо частично, либо полностью разрушены. Буквально пару часов назад российские ВС разбомбили Николаевский зерновой терминал. Огромный склад, оборудование - всё уничтожено".

Цены на пшеницу, а также на рапсовое и подсолнечное масло в последние дни достигли рекордной отметки.

От поставок зерна из России и Украины напрямую зависят как минимум пятьдесят стран, но в большей степени - развивающиеся - из Северной Африки, Азии и Ближнего Востока.

Больнее всего рост цен ударяет именно по бедным государствам. Многие из них до сих пор переживают серьёзные финансовые трудности, вызванные пандемией и усугубляемые проблемой изменения климата. Из-за военного конфликта на Украине угроза продовольственного кризиса стала реальной для наиболее уязвимых в экономическом плане стран, которым будет тяжелее всего с ним справиться.