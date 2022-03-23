Ракета "Союз" с буквой Z

Минобороны России опубликовало в кадры, на которых запечатлен взлет ракеты-носителя "Союз" со спутником "Меридиан-М" с буквой Z на головном обтекателе в поддержку российской военной операции на Украине. Запуск прошел с космодрома Плесецк в штатном режиме. В настоящее время спутник выведен на целевую орбиту. Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями.