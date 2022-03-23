Первая ракетка мира Эшли Барти завершила карьеру

Первая ракетка мира и трехкратная победительница турниров Большого шлема австралийка Эшли Барти объявила о завершении профессиональной карьеры.

"У меня больше нет физических сил, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросить себе вызов на самом высоком уровне. Я истощена", - заявила Барти. В январе 25-летняя спортсменка выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Барти стала второй теннисисткой в истории, объявившей о завершении карьеры, находясь на первой строчке мирового рейтинга, после бельгийки Жюстин Энен, которая заявила об уходе из профессионального спорта в мае 2008 года. В 2010 году Энен возобновила карьеру, однако спустя год вновь ее завершила из-за проблем со здоровьем.