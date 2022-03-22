Гутерриш: "Эту войну невозможно выиграть"

"Эту войну невозможно выиграть", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Шутерриш, призвав к немедленным переговорам о прекращении боевых действий на Украине. Он напомнил, что месяц назад Российская Федерация приступила к массированному вторжению на суверенную территорию Украины, нарушив Устав ООН. По данным Организации, из-за войны свои дома покинули более 10 млн человек, что составляет почти четверть населения Украины. ООН подтвердила гибель 953 мирных жителей,отметив, что реальное число жертв может быть намного выше.

"Продолжение войны на Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения. Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

"Продолжение войны на Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения. То, что я сказал с этой трибуны почти месяц назад, сегодня должно стать ещё более очевидным. Пора прекратить военные действия и дат миру шанс. Пора покончить с этой абсурдной войной", - сказал Гутерриш.

Помимо человеческих жертв, война нарушила консенсус в области глобальной безопасности после окончания холодной войны, поставив под угрозу поставки основных сельскохозяйственных культур, включая пшеницу. Евросоюз заявил, что сократит закупки энергоресурсов у России. Совсем отказаться от них сейчас нереально, но вопрос полного (по крайней мере, нефтяного) эмбарго - немыслимый еще несколько недель назад - сейчас поднимается все чаще и чаще.

Так, французская компания TotalEnergies, которую широко критиковали за то, что она продолжает вести бизнес в России, объявила во вторник, что больше не будет покупать российскую нефть до конца 2022 года.

"Позиция Европейского парламента с самого начала была предельно ясной: мы должны полностью избавиться от зависимости от России, и это должно быть нашей конечной целью. Мы должны покупать энергию у друзей, а не врагов, ведь косвенно мы финансируем эту войну каждый день", - заявила председатель Европарламента Роберта Мецола.

Особняком среди стран НАТО стоит Турция, которая хотя и раскритиковала вторжение России на Украинукак неприемлемое, но не ввела санкций против РФ. Ранее и Москва не осудила напрямую действия Анкары во время войны в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. ТеперьТурция обязалась поддерживать тесные отношения как с Россией, так и с Украиной, предлагая себя в качестве посредника меду двумя странами.

"Да, конечно, мы бы очень хотели, чтобы Турция ввела все санкции (против России), но я думаю, что мы также должны быть довольны тем фактом, что Турция сейчас играет дипломатическую руководящую\_ роль в попытке положить конец войне",_ - заявил побывавший в Анкаре во вторник накануне саммита НАТО премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Это его первый визит в Турцию после дипломатического скандала 2017-го года, когда Нидерланды запретили высокопоставленным турецким правительственным чиновникам проводить предвыборные митинги для получения голосов турецких граждан, и Эрдоган назвал власти королевства "остатками нацистов".