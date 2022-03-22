Русские и украинцы в Испании

Одна религия. Одна церковь. Одна война. Сюда, в русскую православную церковь в Мадриде каждое воскресенье на службу приходят верующие - в основном, украинцы. У большинства прихожан, в том числе и русских, отрицательное отношение к войне. Отец Андрей, секретарь Испано-Португальской епархии РПЦ и уроженец Санкт-Петербурга, критикует действия президента РФ Владимира Путина:

"Думаю, что этот человек страдает манией величия. Я не психиатр, но налицо то, что характеризует психопатов и людей, страдающих нарциссизмом. Впрочем, он не единственная такая личность в истории".

София - русская, но ей пришлось поехать на Украину, чтобы привезти в Испанию бабушку - прямо из-под бомбежки. Она опасается, что не сможет больше вернуться на родину.

"Ну, я скучаю только по родственникам, по друзьям, потому что я отдаю себе отчёт адекватно, что, наверное, есть такая возможность, что мы их не увидим никогда", - говорит София.

Карлос Марласка, Euronews:

"В Испании проживают около 95 тысяч русских и 115 тысяч украинцев. В ряде городов, где эти общины особенно многочисленны, вторжение на Украину спровоцировало конфликты. С другой стороны, смешанные пары говорят о единстве позиции по отношению к агрессии Кремля".

Это как раз случай Полины и Вадима, которые только недавно стали родителями. Полина русская, и осуждение вторжения на Украину поставило е` в афронт с родными, живущими в 500 км к югу от Москвы.

"Когда я поняла, что большинство их поддерживают (военные действия), я как будто внутренне умерла, мое сердце разрывалось. Я почувствовала боль, какую никогда не испытывала в своей жизни", - делится Полина.

Ситуация оказалась настолько трагичной, что Вадим, украинец, разделил всех русских на тех, кто поддерживает вторжение - и тех, кто против, нейтральная позиция не принимается:

"Есть люди, граждане России, с которыми я разорвал отношения - и я не смогу никогда снова общаться с ними, ни в какой форме, ни на каком уровне".

Они стали ближе друг другу, чем до вторжения, но из-за этой войны у них стало меньше времени, чтобы побыть вместе, потому что они с тревогой следят за новостями.