Алексея Навального приговорили к 9 годам строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.

Ранее включенный в реестр террористов и экстремистов оппозиционер был признан виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

Гособвинение запрашивало для Навального 13 лет лишения свободы и штраф 1,2 млн рублей.

Его обвиняют в хищении около 2,7 млн рублей, пожертвованных Фонду борьбы с коррупцией, признанному в России иноагентом и экстремистской организацией.

Также его обвиняют в оскорблении судьи во время процесса о клевете на ветерана Игната Артёменко.

Оппозиционный политик в ходе прений сторон заявил о своей невиновности и необоснованности запрошенного прокуратурой наказания.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше".

Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении.

2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.