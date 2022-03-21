Чем признание Meta экстремистской организацией грозит российским пользователям?

Суд в Москве в понедельник признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих американской компании Meta, экстремистской и запретил их работу в России. Мессенджера WhatsApp это решение не коснется.

Генпрокуратура обратилась с иском о запрете Meta после того, как социальные сети компании разрешили пользователям некоторых стран призывы к насилию в отношении российских солдат, россиян в контексте вторжения на Украину и российского президента Владимира Путина.

Мы попросили юриста "Роскомсвободы" Екатерину Абашину рассказать, что признание Meta экстремистской организацией может означать для российских пользователей.

Какие последствия от этого решения?

"Для компании Meta Platforms это означает, что организация не может вести коммерческую деятельность в России и не должна иметь никаких представительств, филиалов на территории страны.

Российским юридическим и физическим лицам нельзя покупать рекламу у этой компании. Например, на фейсбуке и в инстаграме есть такие возможности для блогеров. Это может быть приравнены к финансированию экстремистской организации.

Обычные люди, которые в личных целях используют фейсбук или инстаграм, по умолчанию, экстремистами признаваться не должны. Тут действуют обычные правила: если они не выкладывают никакого незаконного контента, по идее, никаких последствий для них не должно быть".

А как насчет пользователей, выступающих против войны?

"Это отдельная история, она не связана с признанием какой-либо организации экстремистской. Это направление по борьбе с фейк ньюс в той интерпретации, которая у нас сложилась в России. Это надо отграничивать.

Фейсбук и инстаграм должны быть заблокированы на территории России, и будет ли это (публикация таких сообщений) считаться распространением фейк ньюс - тоже интересный вопрос, который на практике пока что не усостоялся. С одной стороны, есть риск, что правоохранительные органы могут и за посты в фейсбуке и инстаграме привлекать к ответственности пользователей за распространение фейк ньюс или другого незаконного контента. Но как это будут суды интерпретировать, учитывая, что они заблокированы, пока что сложно прогнозировать".

Что еще важно знать?

"Лучше воздерживаться от распространения символики этих соцсетей, потому что тоже пока непонятно, как будут значки инстаграма и фейсбука интерпретироваться: как символика экстремистской организации или как обозначение онлайн сервиса? Например, за распространение символики у нас тоже предусмотрены штрафы".