Горечь и ярость украинцев

Последние дни были особенно тяжелыми для украинцев. А этой семье потребовалась неделя, чтобы вернуть домой останки Юрия Шабадаша. 59-летний отец семейства был убит в боях под Ирпенем. Его сын Артем мечтает о возмездии. Он говорит, что сегодня нет иного пути, чем сражаться на этой войне:

"Мы не начинали войну, но мы должны ее закончить. Русские не могут сражаться в близком бою. Просто запомните — они трусы. Вы слышите это прямо сейчас? Сирены... Это означает, что они снова начали нас бомбить".

Это киевское городское кладбище стало свидетелем эскалации войны, которая, как многие считают, началась не сегодня, а 8 лет назад, когда Россия аннексировала Крым и начала поддержку сепаратистов на востоке Украины.

За это время были убиты более 14 000 человек, согласно данным правительства. В то же время мало кто здесь недооценивает тот сейсмический сдвиг, который 24 февраля изменил жизнь людей.

"Эта война не только за свободу,— говорит Макс, предприниматель. — Это война за наше выживание. Ведь если мы ее проиграем, мы все будем убиты русскими из-за того, что они не признают независимость Украины".

Даже во время службы в церкви раздаются призывы к сопротивлению и битве, несмотря на то, что вторжение России воспринимается верующими как испытание.

"Я чувствуют, что недостаток веры к этому имеет отношение, потому что если бы мы верили так, как должны верить, то мы бы сокрушили Россию, мы бы уничтожили Россию, мы бы уничтожили Кремль. Но сейчас мы только оказываем сопротивление на нашей территории, потому что в нас недостаточно веры. Мы слабы в вере", — говорит Ростислав из батальона "Братство".

Столицы Украины Киев остается главной военной целью России — в этом уверены официальные лица Запада, многие предупреждают, что Москва попытается окружить город в течении ближайших недель и в этом процессе применять более смертоносные методы. На этом фоне дипломатические усилия по прекращению огня пока не привели к значимым результатам, а жертвами войны становятся все больше людей — передает из Киева корреспондент Euronews Анелиз Боржес.