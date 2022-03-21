Раньше украинская группа «Антитела» пела о молодости и любви. Теперь музыканты помогают защищать Украину. По словам солиста группы Тараса Тополя, эта история началась с аннексии Крыма в 2014 — тогда у «Антител» закончился очередной тур и участники коллектива занялись волонтёрской деятельностью.

Они закупали бронежилеты, каски и боеприпасы для армии, а теперь они готовы воевать с оружием в руках, — рассказывает директор группы Сергей Вусык:

«В ряды территориальную оборону Киева, в вооружённые силы Украины мы пришли ещё до войны. Мы все отцы, у меня трое детей, у Тараса трое детей, у Дмитрия сын. В первый день войны мы отправили наших жён и детей из Киева в безопасные города».

Музыканты из группы «Антитела» на этой войне поделили обязанности. Пока одни несут боевое дежурство, их товарищи закупают снаряжение для армии и решают логистические вопросы.

«У нас есть счёт в банке, на который мы собираем деньги, — объясняет барабанщик Дмитрий Водовозов. — И мы закупаем необходимое для наших ребят, для армии, для теробороны и нацгвардии. Это рации, тепловизоры, бронежилеты, каски, очень много всего».

Один из самых популярных хитов группы – песня LEGO. В 2018 в видеоклипе снялся бывший тогда ещё шоуменом Владимир Зеленский. Теперь солист «Антител» Тарас Тополя с восхищением говорит о нём как о своём президенте:

«В принципе, что было бы, если бы должность президента занимал кто-то другой из тех старых элит, которые прежде правили Украиной. Мы гордимся нашим президентом.

Он стал квинтэссенцией, воплощением силы воли всего украинского народа. Он как бы выражает это сопротивление, он лидер этого сопротивления. И ни на одну секунду за эти три страшные недели он не дал повода усомниться в том, что Украина победит».

В победу верят и сами музыканты. «Мы даже на задумываемся, что можем проиграть, о том что будет, — говорит гитарист Дмитрий Жёлудь. — Мы ко всему готовы. Сейчас создаётся новая Украина и это мы её создаём».

По украинским официальным данным, только за первые десть дней российского вторжения в ряды территориальной обороны записались более ста тысяч добровольцев.