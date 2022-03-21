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Иранские народы отмечают Новруз – первый день года по солнечному календарю

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 Alexander Kazakevich
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Иранские народы отмечают Новруз – первый день года по солнечному календарю
Авторское право  Vahid Salemi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Иранские народы отмечают Новруз - первый день солнечного календаря хиджра, празднование которого уходит корнями в доисламские религиозные традиции персов, а именно зороастризм.

21 марта - официальное начало года в Иране и Афганистане, однако Новруз широко отмечают также в Азербайджане, Таджикистане и других странах Передней и Средней Азии.

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Традиции Новруза включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.