Иранские народы отмечают Новруз – первый день года по солнечному календарю

Иранские народы отмечают Новруз - первый день солнечного календаря хиджра, празднование которого уходит корнями в доисламские религиозные традиции персов, а именно зороастризм.

21 марта - официальное начало года в Иране и Афганистане, однако Новруз широко отмечают также в Азербайджане, Таджикистане и других странах Передней и Средней Азии.

Поздравления Джо Байдена

Традиции Новруза включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.