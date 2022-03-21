Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

"Обстрелы все ближе к центру Киева"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Разрушенный торговый центр.
Разрушенный торговый центр.   -   Авторское право  Felipe Dana/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Анелиз Боржес из Киева для Euronews: "По меньшей мере 8 человек погибли в результате обстрела этого жилого района рано утром в понедельник. Несколько жилых домов частично разрушены, за моей спиной вы видите полностью уничтоженную парковку торгового центра. На место происшествия срочно прибыли спасатели,чтобы взять под контроль возникший пожар.

Информация, в том числе касающаяся жертв, обновляется. В последние дни несколько жилых районов украинской столицы пострадали от обстрелов. Чаще всего - от частей ракет, перехваченных системой противовоздушной обороны. Этот район получил серьезные повреждения, а в жилом доме напротив полностью разбиты окна. Украинские солдаты говорят, что удерживают свои позиции на нескольких фронтах в пригородах Киева, но взрывы и стрельба звучат все ближе к центру украинской столицы".