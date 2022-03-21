"Обстрелы все ближе к центру Киева"

Анелиз Боржес из Киева для Euronews: "По меньшей мере 8 человек погибли в результате обстрела этого жилого района рано утром в понедельник. Несколько жилых домов частично разрушены, за моей спиной вы видите полностью уничтоженную парковку торгового центра. На место происшествия срочно прибыли спасатели,чтобы взять под контроль возникший пожар.

Информация, в том числе касающаяся жертв, обновляется. В последние дни несколько жилых районов украинской столицы пострадали от обстрелов. Чаще всего - от частей ракет, перехваченных системой противовоздушной обороны. Этот район получил серьезные повреждения, а в жилом доме напротив полностью разбиты окна. Украинские солдаты говорят, что удерживают свои позиции на нескольких фронтах в пригородах Киева, но взрывы и стрельба звучат все ближе к центру украинской столицы".