Игрушечный мост: как встречают украинских детей в Румынии

Исторический деревянный мост через реку Тиса на пограничном переходе Сигету-Мармацией на севере Румынии получил новое имя. Теперь его называют Игрушечным. По краям моста волонтеры разместили плюшевых мишек, зайчиков и рыбок. Так добровольцы приветствуют украинских детей, бежавших со своими родителями из охваченной войной страны.

Пограничники и обычные люди позаботились о том, чтобы прибывающие с Украины дети, измотанные опасной дорогой, смогли хоть как-то отвлечься от своих переживаний.

Сотрудница Пограничной полиции Румынии на Игрушечном мосту Poliţia de Frontieră, Sighetu Marmației

Этот мост стал символом перехода к новой, неизвестной жизни. По словам психологов, для травмированных детей, игрушка - спасательный круг за который можно держаться в дальнейшем.

На пограничных переходах, как здесь, в Сирете, беженцам предоставляют воду, продукты питания и предметы первой необходимости.

Ульяна, беженка из Харькова: "Было очень трудно принять решение относительно отъезда. В течение двадцати дней мы находились в ужасной ситуации. Каждый день ты надеешься, что проснешься и все прекратится".

По данным ЮНИСЕФ, с начала российского вторжения на Украину, страну покинули более 1,5 млн украинских детей.