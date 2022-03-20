"Украинские солдаты верят в свою победу"

"Сирены воздушной тревоги вновь были слышны в украинской столице в воскресенье. Обстрелу подвергся еще один жилой район. Сообщений о жертвах пока нет, но этот обстрел, конечно, служит сигналом, что боевые действия усиливаются в пригородах Киева. Солдаты, с которым мы говорили в последние дни, настаивают, что ситуация находится под контролем и что они могут даже отражать некоторые попытки наступления со стороны российской армии.

Но сегодня ранее мы видели видели похороны по крайней мере одного солдата. Нам не позволили вести там видеосъемку. Есть сообщения, что Киеве на днях было много похорон. Погибли 1300 украинских солдат — это по официальным данным, которые на прошлой неделе сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Между тем, по сведениям украинской армии, были убиты свыше 14 тысяч российских военных.

Сегодня на литургии мы поговорили с несколькими солдатами, которые сказали нам, что верят в свою победу в этой войне .

Они сказали нам, что уже удивили весь мир тем, как долго он смогли сопротивляться. Многие международные эксперты давали им всего несколько дней, но уже прошел почти месяц и они все еще держат город", — передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес.