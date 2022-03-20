Автомобиль врезался в участников карнавала, есть жертвы и пострадавшие

По меньше мере шесть человек погибли и десятки пострадали в результате наезда автомобиля в городке Стрепи-Бракеньи в бельгийской провинции Валлония. Инцидент произошел рано утром перед началом карнавала. Власти пока исключают версию теракта. Задержаны двое подозреваемых, находившихся в машине.

"Около пяти часов утра машина на скорости 100 километров в час врезалась в людей и задела весь наш кортеж. Через полчаса я очнулся, я ненадолго потерял сознание и все, что я увидел, было похоже на фильм — люди на земле, коров, машины скорой помощи, полиция ... .ужасно", — рассказывает очевидец.

Около 150 человек собрались для подготовки костюмированного шествия. Мотивы находившихся за рулем автомобиля выясняются.

"Потеря очень тяжелая, — сказал мэр Стрепи-Бракеньи Жак Гобер. — В связи с произошедшим пришлось принять несколько решений, самое главное -- мы просим фольклорное общество Стрепи-Бракеньи остановить подготовку нашего карнавала".

Задержанные ранее не были известны в полиции. Карнавал в Стрепи-Бракеньи должен был пройти впервые после начала пандемии.