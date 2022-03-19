Российские военные применили на Украине комплекс "Кинжал"

На 24-й день войны на Украине Минобороны России опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, запечатлены удары по украинской военной технике. Материал был обнародованы после того, как российские военные заявили, что впервые применили гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Целью был склад боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков так же сообщил: "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1 438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 237 единиц специальной военной автомобильной техники".

Тем временем в Николаеве не прекращается поисково-спасательная операция после обстрела казармы российскими силами. По неподтвержденным данным погибли десятки украинских солдат. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Facebook, что несколько сел в области были оккупированы, а сам город 18 марта подвергся шквальному обстрелу.

О текущей обстановке рассказал Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины: "Идут тактические бои местного значения. Основное направление сосредоточения сил противника остается тем же - это направление Изюм-Волноваха-Мариуполь-Херсон-Николаев. По предварительным данным уничтожен командующий 8-й армией Южного военного округа РФ".

На этих спутниковых снимках Мариуполя видны разрушенные жилые дома и длинная очередь автомобилей, пытающихся покинуть осажденный город.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что с Россией согласовано 10 гуманитарных коридоров. Ожидается, что продолжит работать коридор из Мариуполя в Запорожье. В самом Запорожье с 16 часов по местному времени начался комендантский час. Он продлится до 6-ти утра понедельника.