Обстрелы Харькова и Львова, уличные бои в Мариуполе

В Харькове, в результате российского обстрела здания Академии госуправления, один человек погиб и 11 получили ранения, сообщили в пятницу в украинской областной службе по чрезвычайным ситуациям. Спасателям удалось вытащить из-под завалов мужчину, который пробыл там 8 часов, он оказался цел и невредим.

Президент Украины в видеоролике, размещенном на Facebook и снятом на ночной улице, в очередной раз призвал руководство России к переговорам, подчеркнув, что это - "единственный шанс для России минимизировать ущерб, к которому привели ее собственные ошибки".

Я хочу, чтобы меня услышали все, особенно в Москве. Настало время встретиться, поговорить. Настало время восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут настолько велики, что не хватит нескольких поколений, чтобы восстановиться Владимир Зеленский президент Украины

В пятницу бои шли в центре Мариуполя, сообщили в Минобороны России, добавив, что в них "участвуют вооруженные силы ДНР". По данным украинской стороны, из-под завалов разрушенного в четверг театра удалось спасти более 130 человек, но сотни, по словам Зеленского, всё ещё остаются там.

В Мариуполе, по некоторым оценкам, остаются до 350 тысяч мирных жителей. Те, кому удалось бежать, рассказывают, что некогда цветущий город превратился в "ад": на улицах лежат тела убитых, люди страдают от голода, жажды и холода.

"Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожена стоянка с украинскими боевыми самолётами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской боевой техники в пригородах Николаева и Вознесенска", - заявил в свою очередь главный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Во Львове на одной из площадей в пятницу были выставлены 109 детских пустых колясок. Столько детей, по некоторым данным, погибли с начала вторжения России на Украину.

Во Львове авиаудару подвергся район вокруг аэропорта, до сих пор остававшийся в стороне от боевых действий, заявил мэр города Андрей Садовой. Обошлось без жертв.