Франция: десятилетие теракта

В Тулузе, на юге Франции, состоялась траурная церемония, посвящённая десятилетию произошедшего здесь нападения на еврейскую школу. В мероприятии, прошедшем под усиленной охраной полиции, приняли участие мэр города и другие официальные лица. Они возложили цветы у места трагедии и почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал государственный гимн.

В марте 2012 года теракт совершил 23-летний исламский экстремист Мохаммед Мера, который родился и вырос в Тулузе. От его рук у входа в школу погибли тогда четыре человека – 30-летний учитель с двумя сыновьями, трёх и шести лет, и восьмилетняя девочка. За несколько дней до этого Мера застрелил трёх солдат.

В воскресенье в городе продолжатся памятные мероприятия, в которых примут участие около 2000 человек, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и президент Израиля Ицхак Герцог.