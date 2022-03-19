"Союз МС-21" успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-21" с тремя российскими космонавтами успешно пристыковался в ручном режиме к модулю "Причал" МКС. Затем его экипаж - Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - присоединились к ещё двум находящимся на орбите космонавтам Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, астронавтам НАСА Марку Ванде Хаю, Раджу Чари, Тому Маршберну и Кайле Бэррон, а также астронавту Европейского космического агентства Маттиасу Мауреру.

Вновьприбывшие проведут на МКС 195 суток и вернутся на Землю 30 сентября. За время полета запланированы более 50 экспериментов по различной тематике: от космической биологии и физиологии до физики космических лучей. Запланированы также семь выходов в открытый космос.