Зеленский: из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч человек

Военные действия на Украине не прекращаются 23-день. Этих детей, получивших ранения в Мариуполе, лечат в больнице Запорожья. Есть ли среди них те, кого вытащили из-под руин мариупольского театра, неясно.

В ударе по драматическому театру, в подвале которого находились сотни мирных жителей, Украина обвинила Россию. В Минобороны РФ заявили, что это не соответствует действительности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч человек. "Продолжаются спасательные работы на месте подрыва оккупантами театра, в котором мариупольцы скрывались от обстрелов, использовали его как укрытие. Как известно, удалось спасти более 130 человек. Но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. Несмотря на обстрелы, при всех сложностях мы будем продолжать спасательные работы".

Минобороны РФ опубликовало кадры боевая работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52 при обеспечении высадки тактического десанта на одном из украинских военных аэродромов. В течение дня, как сообщается, авиация уничтожила 54 военных объекта Украины.

В Харькове, как по данным Государственная служба (Украины) по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела российскими военными, погиб один человек 11 получили ранения. Вооруженные силы РФ утверждают, что наносят удары только по военной инфраструктуре.

По меньшей мере четыре мирных жителя стали жертвами обстрела Донецка со стороны украинских силовиков, заявили в самопровозглашенной ДНР. Национальная полиция Украины сообщила, что за сутки российские военные обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые.