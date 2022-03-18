Поток беженцев с Украины не прекращается

С начала войны сотни тысяч людей с Украины пересекли границу польской Медыки. По данным пограничной службы Польши, более двух миллионов человек уже въехали в эту страну, спасаясь от ужаса боевых действий.

Большинство прибывает с небольшим багажом. Люди испытывают невероятный эмоциональный стресс из-за того, что им пришлось пережить за последние три недели.

Ирина покинула Сумы, город на северо-востоке Украины.

Ирина, беженка: "Воды нет, электричества нет. Еду не привозят. Только хлеб, но очень редко. Все закрыто. Доставки нет. Ничего не работает. Дети плачут. Спят в подвалах. Холодно, страшно. Россия - страна агрессор, они напали первыми. Никто их не трогал и к нам в Украину их никто не звал".

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за боевых действий Украину уже покинули более 3,27 млн людей. БОльшую часть приняли Польша, Румыния и Молдавия. Около 190 тысяч - Россия. Цифры постоянно меняются. Эксперты предполагают, что число беженцев может достичь четырех миллионов.

Принимающие страны сталкиваются с огромными логистическими и гуманитарными проблемами. Пока, благодаря скоординированным усилиям правительств и прокатившейся по континенту волне солидарности с беженцами, Европе удается справляться с крупнейшим со времен Второй мировой войны миграционным кризисом.