Лидеры США и Китая обсудили ситуацию на Украине

Этот телефонный разговор длился почти два часа. Находясь за тысячи километров друг от друга президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и войну на Украине.

Байден призвал Си воздержаться от военной или экономической помощи России из-за введенных против нее санкций. "Президент (Байден) подчеркнул, что поддерживает дипломатическое решение кризиса", - сказано в официальном пресс-релизе Белого дома.

"Конфликты и конфронтации, подобные событиям на Украине, не отвечают ничьим интересам", - заявил Си Байдену, сообщили государственные СМИ Китая.

Власти КНР снова озвучили призыв к переговорам и оказанию гуманитарной помощи Украине, обвинив США в том, что они "провоцируют" Россию и "подогревают конфликт" путем поставок вооружений Киеву.