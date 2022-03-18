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Аргентина

Аргентинский парламент одобрил рефинансирование долга перед МВФ

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Аргентинский парламент одобрил рефинансирование долга перед МВФ
Авторское право  Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Парламент Аргентины одобрил законопроект, который позволяет правительству рефинансировать долг перед Международным валютным фондом. Соглашение было достигнуто в январе . Аргентина должна начать выплачивать долг в 2026 году, а завершить — в 2034 году. Страна получила от МВФ 44 миллиардов долларов. Левоцентрист Альберто Фернандес после победы на президентских выборах в 2019 году пообещал договориться от отсрочке платежей.