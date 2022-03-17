Дети суррогатных матерей ждут родителей в Киеве

Подвал киевского Центра суррогатного материнства оборудован в детский приют. Медсестры продолжают ухаживать за новорождёнными, застрявшими в украинской столице из-за войны. На их попечении более 20 младенцев.

Биологические родители-иностранцы не могут приехать и забрать своих детей - воздушное пространство над Украиной закрыто из соображений безопасности для коммерческих рейсов.

"Вы должны понять, что это война. Не все могут приехать, все аэропорты закрыты. Поэтому родители просто не могут их забрать".

Няни и медсёстры переехали в приют и остаются здесь круглосуточно. Это создаёт эмоциональные связи.

"Мы любим всех малышей. Они становятся частью наших сердец, нашей семьи, и когда родители забирают их, мы плачем".

Часть сотрудников центра покинули страну со своими семьями в самом начале войны. Другие решили не эвакуироваться, чтобы позаботиться о малышах. А тем временем родители пытаются как-то добраться до Киева, но война всё усложнила, и некогда обычное путешествие стало чрезвычайно опасным.