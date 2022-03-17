Задержан экс-премьер Болгарии Бойко Борисов

В Болгарии в результате полицейской операции задержан экс-премьер-министр этой страны Бойко Борисов. Ранее прошли обыски у него и некоторых других политиков, включая экс-главу минфина Владислава Горанова.

Это подтвердили в правительстве Болгарии и в партии "ГЕРБ": в конце прошлой недели Борисова переизбрали на пост её председателя.

Накануне Болгарию посетила глава европейской прокуратуры Лаура Кёвеши. Она заявила, что получила около 120 жалоб на неправомерное использование европейских средств, полученных Софией во время правления Борисова.

Речь идёт о фондах, связанных с разного рода субсидиями, и средствах, выделенных на борьбу с коронавирусом.