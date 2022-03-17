Киев: Павловская психиатрическая больница в войну

Киевской городской психиатрической больнице имени Павлова более 250 лет. Она считается самым старым лечебным заведением такого рода в Европе. Годом её основания принято считать 1786 год, когда российская императрица Екатерина II упразднила Кирилловский монастырь, в кельях которого монахи заботились о душевнобольных и обустроили Дом инвалидов для покалеченных солдат. На месте монастыря и была открыта больница, которая сейчас может принимать сотни пациентов. Война перевернула их жизнь, но некоторым ещё предстоит осознать реальность того, что с ними происходит.

В Павловской психиатрической больнице более 1000 человек ждут, когда прекратится это безумие. Многие были переведены из других районов, охваченных конфликтом, поэтому возможности учреждения переполнены, а некоторых лекарств - таких как антидепрессанты и нейролептики - не хватает. Но врачи говорят, что справляются - пока:

"В наших социальных сетях мы публикуем списки того, что нам нужно - например, подгузники, вода и тому подобное. И многие инициативные волонтёрские организации помогают нам. Некоторые рестораны присылают еду. Кто-то может прислать нам хлеба, кто-то грузовик, полный яблок", - говорит замдиректора больницы Дмитрий Лебедев.

Многие сотрудники переехали в больницу вместе с семьями, чтобы оставаться со своими пациентами 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Работают здесь и волонтёры. Один из них рассказывает:

"С моим коллегой мы побрили около 100 человек. А сегодня волосы уже снова отросли, и мы подчищали. Для меня это своего рода помощь, молитва за Украину. Я вспоминаю святого Франциска, который мыл людей, ел с ними… Теперь я стараюсь молиться каждой частичкой своего тела".

Под звуки сирен воздушной тревоги директор больницы Вячеслав Мишиев показывает нам территорию медицинского учреждения, где во время фашистской оккупации Украины около 1300 человек были убиты немецкими солдатами. Они расстреляли более 750 пациентов и врачей, которые отказались оставить своих подопечных. Остальных отравили газом.

"Мы посвятили столько времени нравственной оценке войн - Первой мировой войны, Второй мировой войны… столько было сказано морально-нравственных слов о том, что "мы не должны допустить, мы должны преодолеть,мы должны становиться лучше". Я как индивид прихожу к выводу о том, что, к сожалению, человек, да и человечество, не становится лучше. История повторяется, проходит время - повторяется, повторяется. И это горько. Хотелось бы, чтобы был воспитан, появился человек нравственный. Человек высоких идей. Человек порядочный. Ну, к сожалению это не происходит, но надежды не теряем. Наверное, когда-то это произойдёт\_в другой жизни, в других ипостасях, при других условиях", -_ говорит Мишиев.