Киев под обстрелами: горожан просят не выходить

На фоне регулярных обстрелов украинской столицы в Киеве до утра четверга введен комендантский час. Люди могут покидать свои дома лишь для того, чтобы пойти в убежище. Накануне, по информации украинских властей, авиаудары были нанесены по многоэтажкам в Святошинском и Подольском районах, сообщается о разрушении фасада метро станции "Лукьянвоская".

Николай приехал в Киев, спасаясь от бомб в Чернигове. Он считает, что в Киеве пока спокойнее, тогда как его город "пытались сравнять с землей, прицельно стреляя по жилым домам".

Накануне при обстреле под Киевом погибли оператор Fox News Пьер Закревски и украинская журналистка Александра Кувшинова, еще один корреспондент тяжело ранен.

А из осажденного Мариуполя тем временем удалось вывезти 20 тысяч человек, город регулярно обстреливается. Представители гуманитарных организаций пытаются наладить доставку медикаментов и продуктов в пострадавшие районы Украины.

Сепаратисты из самопровозглашенной "ЛНР" сообщают, что за минувшие сутки их территория свыше десяти раз обстреливалась с украинской стороны, есть раненые.

Сегодня ожидается обращение президента страны Владимира Зеленского по видеосвязи к Конгрессу США. Сегодня же возобновятся российско-украинские переговоры, ранее стороны сообщили,что видят возможность для компромисса.