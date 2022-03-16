Ковид на войне: в Харькове пациентов прячут в подвал

Они - жертвы сразу двух войн: в Харьковскую инфекционную больницу поступают пациенты с ковидом. Некоторым нужна интенсивная терапия, кислородные баллоны. И врачи, и больные живут со страхом, что однажды клиника пострадает от снаряда.

Павел Нартов, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы, рассказывает и показывает: "Как видите, окна закрыты. Бомбежки ведутся с утра до ночи. Слава Богу, в нашу больницу бомба пока не попала. Но может попасть в любой момент".

Харьков - в перечне украинских городов, которым за три недели войны бомбили сильнее других. Врачи оборудовали убежище в подвале, сюда по необходимости спускают пациентов.

"Мы спускаемся сюда несколько раз в день, - рассказывает доктор Нартов. - Чаще всего это происходит ночью, но если да срабатывают сирены воздушной тревоги, слышна бомбежка, то и днем сюда идем".

Обстрелы, отсутствие транспорта, общая усталость: медики, оставшиеся в больнице не возвращаются домой после работы, оставаясь со своими пациентами и коллегами.

Деляр Гарбуз, заведующая отделением, уточняет: "У нас многие не могут добраться до работы из пригородов, поэтому мы стараемся обходиться тем персоналом, который есть на месте. Те, кто смог приехать, остаются здесь".

Пик заражений коронавирусом на Украине пришелся на середину февраля, затем число заболевших стало снижаться, а потом грянула война... незакончившаяся пандемия ушла на второй план.