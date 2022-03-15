Будет ли российская армия штурмовать мегаполисы?

На фоне продолжающегося наступления вооруженных сил России на Украине растут опасения относительно судьбы крупных городов. Их штурм представляет угрозу для сотен тысяч находящихся в них мирных жителей.

В настоящее время в полном или частичном окружении находятся Мариуполь, Харьков и Чернигов, которые подвергаются обстрелам из ракетных установок, тяжелой артиллерии, а также авиаударам.

Эксперт Стокгольмского института исследования проблем мира Симон Веземан считает, что российская армия не остановится перед штурмом этих городов, указывая при этом на опыт штурма городов в Чечне и Сирии, в ходе которых применялись тяжелая артиллерия и авиация:

"Неважно, находится ли неприятель в городе или нет, он в любом случае будет уничтожен точно также, как это было в Грозном, куда сначала заходили небольшие силы, чтобы отбить его у чеченских мятежников, а когда это не сработало, они решили: хорошо, мы разнесем этот город на куски квартал за кварталом".

Еще один пример городской операции, которая проводилась при участии российских военных — штурм Алеппо в 2016. Появились сообщения, что сирийские военные с опытом городских боев, могут принять участие в украинской кампании.

До сих пор армия России воздерживалась от штурма крупных городов, отдавая предпочтение осаде. В случае Киева, города с многомиллионным населением, речь пока идет о широком охвате с запада и востока.

Тот же эксперт утверждает, что тактике действия малыми группами с опорой на населенные пункты украинских военных обучили инструкторы из стран НАТО и что именно она замедляет темпы наступления российской армии:

"Украинцы обучались тактике использования малых групп с 2014 г. с помощью западных военных, которые тренировали украинцев с этого времени. Особенно в том, что касается передачи полномочий вниз при проведении операций малого масштаба".

Российские военные, в свою очередь, заявляют, что наносят удары только по военным целям и обвиняют ВСУ в использовании мирного населения городов в качестве "живого щита". Украинская сторона обвиняет Россию в ударах по жилым кварталам.