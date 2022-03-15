Образовательный процесс прервался для многих украинских детей

Сегодня учебный процесс прерван для сотен тысяч украинских детей ,которым пришлось бежать от боевых действий. В понедельник во Львове возобновились занятия и в школах есть ученики из других регионов Украины, для некоторых учебные заведения стали временным убежищем

"Учителя здесь добрее", — рассказывает Паша из Харькова.

Многие еще не скоро смогут вернуться домой, или не собираются возвращаться

"Вряд ли наш дом там уцелеет. Мы не хотим... Папа хочет тут остаться с мамой, им тут больше нравится. Но у нас в Харькове тоже красиво", — говорит Паша .

Школьники также переживают о последствиях таких внезапных перемен. "Я не могу готовится к поступлению университет как это было меся назад. Мне сейчас очень трудно сконцентрироваться в школе", — говорит Анна из Киева.

В Польшу бежали уже около 1,8 млн человек. В городе Пшемысль прибывших детей стараются как можно быстрее включить в образовательный процесс. "Я думаю найти себе опекунов, по соглашению тут остаться и продолжить обучение", — говорит 16-летний беженец из Киева.

В этой школе в Пшемысле приют нашли около 60 беженцев, здесь обстроен также детский сад. В Польше вступил в силу специальный закон, который позволит беженцам с Украины легально жить и работать в стране до трех лет.