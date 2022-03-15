Из Мариуполя выпускают людей, а на Первом показывают пацифистский лозунг

Из Мариуполя, города, живущего в осаде, выпущены 160 частных автомобилей, российские власти сообщают, что во время эвакуации соблюдался режим тишины. За три недели войны на Украине беженцами стали, по данным ООН, без малого 3 миллиона человек.

Условия жизни тех, кто остается в городах на линии фронта представители Красного Креста описывают как "кошмарные". Западные эксперты, анализируя ход военных действий, отмечают, что российская сторона может нести потери, выше официально заявленных. Они также опасаются перехода к тактике войны на истощение, что может повлечь за собой еще большие потери среди гражданского населения.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона,пояснил: "В нашем понимании российская армия расстроена очень жестким украинским сопротивлением, они не добиваются на земле прогресса, которого, по нашим оценкам, рассчитывали добиться к этому моменту".

По украинским городам наносятся новые ракетные удары. Накануне в Минобороны России обвинили украинскую армию в обстреле Донецка ракетой кассетного типа, назвав случившееся там "военным поступлением". Напомним, ракета взорвалась в центре города, убив 20 человек.

Киев отрицает причастность к обстрелу, в Москве в ответ анонсировали новые удары по объектам украинской военной промышленности.

В России и на Украине обсуждают беспрецедентную акцию редактора Первого канала. Накануне Мария Овсянникова появилась в кадре программы новостей с лозунгом No war и предупреждением к россиянам, что госканалы занимаются пропагандой. Перед этим Овсянникова записала видео, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Женщина задержана.