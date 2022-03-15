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Марина Овсянникова не выходит на связь

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Редактор "Первого канала" развернула осуждающий войну на Украине лозунг в прямом эфире
Редактор "Первого канала" развернула осуждающий войну на Украине лозунг в прямом эфире   -   Авторское право  HANDOUT/AFP or licensors

В Москве адвокаты ищут Марину Овсянникову, задержанную накануне после акции на Первом канале. Редактор программы "Время", Овсянникова вошла в студию во время выпуска новостей с антивоенным плакатом, призвав россиян не подаваться пропаганде. Она также записала видеообращение, в котором назвала Россию "страной-агрессором" и выразила сожаление, что своей работой на Первом канале способствовала "зомбированию" аудитории.

С начала вторжения на Украину на антивоенных акциях в стране задержаны 15 тысяч человек, приняты законы о так называемых"фейках" об армии. По одной из таких статей, как сообщают СМИ, начата доследственная проверка в отношении Овсянниковой. Матери двоих детей может грозить до 10 лет тюрьмы.