Марина Овсянникова не выходит на связь

В Москве адвокаты ищут Марину Овсянникову, задержанную накануне после акции на Первом канале. Редактор программы "Время", Овсянникова вошла в студию во время выпуска новостей с антивоенным плакатом, призвав россиян не подаваться пропаганде. Она также записала видеообращение, в котором назвала Россию "страной-агрессором" и выразила сожаление, что своей работой на Первом канале способствовала "зомбированию" аудитории.

С начала вторжения на Украину на антивоенных акциях в стране задержаны 15 тысяч человек, приняты законы о так называемых"фейках" об армии. По одной из таких статей, как сообщают СМИ, начата доследственная проверка в отношении Овсянниковой. Матери двоих детей может грозить до 10 лет тюрьмы.