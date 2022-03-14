Представители США и КНР провели переговоры в Риме

В Риме за закрытыми дверями состоялась встреча советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи. Переговоры, детали которых не сообщаются, длились несколько часов.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Цель встречи - обсудить влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность. До сих пор Пекин придерживался нейтральной позиции в отношении конфликта, но Китай является одним из ключевых партнеров России.

Администрация президента США Джо Байдена не хочет, чтобы Пекин встал на сторону Москвы, поэтому воспользовалась возможностью провести переговоры с китайскими правительственными чиновниками лицом к лицу.

Встреча проходила в значимый момент конфликта, после обстрела российскими военными крупной военной базы на Украине, расположенной неподалеку от границы с Польшей. Другими словами - вблизи границы со страной-членом НАТО. Переговоры велись на фоне сообщений о том, что Москва запросила военную поддержку у Китая, что позднее опровергли и Пекин, и Москва. Салливан еще перед встречей предупредил Китай о последствиях, если тот предложит свою поддержку России".