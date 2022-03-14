Война на Украине. День 19-й. Текстовая трансляция

Euronews продолжает текстовую онлайн-трансляцию боевых действий на Украине. 19-й день войны.

Украинская армия ведёт бои с российскими войсками на окраинах Мариуполя. Из города поступают сообщения о разрушениях, обстрелах жилых домов и гражданских объектов. По данным украинских властей, за время блокады убиты более 2 000 жителей Мариуполя.

Правительство Украины объявило об открытии 10 гуманитарных коридоров для вывода мирных граждан из зон боевых действий. Ранее эвакуация неоднократно срывалась, Россия и Украина обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Накануне на Украине погиб известный американский кинодокументалист Брент Рено.

В России прошли антивоенные акции. Задержаны более 800 человек.

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14.03 08:22

Международная федерация тенниса подтвердила исключение сборных России и Беларуси из состава участников Кубка Дэвисаи Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. Первого марта федерация приостановила членство федераций тенниса РФ и РБ и отменила турниры в этих странах.

ITF Board confirms 2022 replacements for Russian and Belarusian teams



Read more ⬇️ — ITF (@ITFTennis) March 14, 2022

14.03 08:08

"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, - официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

14.03 08:00

"Продвижение российских войск в ходе спецоперации на Украине за сутки составило 11 км, выведено из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины", - заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

14.03 07:33

Россия обратилась к Китаю за военной помощью, сообщает газета Financial Times.

Russia asks China for military assistance in its invasion of Ukraine https://t.co/F1IPh1ldhu — Financial Times (@FT) March 13, 2022

14.03 07:29

По данным ОВД-Инфо, число задержанных на акциях протеста в России превысило 900 человек.

14.03 07:21

Вступление НАТО в конфликт на Украине может стать началом третьей мировой войны, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью испанской газете El País.

14.03 07:17

В Оболонском районе Киева в девятиэтажный дом попал артиллерийский снаряд, погибли два человека - украинские СМИ.

14.03 07:05

Тайваньский производитель электроники Asus разработает план вывода своего бизнеса и сотрудников из России, заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа.

14.03 06:57

Бишкек выступает за мирное урегулирование ситуации вокруг Украины и готов предоставить сторонам площадку для проведения переговоров - глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев.

14.03 06:47

Российская авиация ракетным ударом уничтожила склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

"Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением. По результатам объективного контроля цель была уничтожена", - заявили в российском военном ведомстве.

По информации министерства, после выполнения боевого применения самолеты вернулись на аэродром базирования.

14.03. 06:35

Австралия объявила об ужесточении санкций в отношении 33 российских предпринимателей и их ближайших родственников.

В число попавших в санкционные списки вошли владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, глава Ростеха Сергей Чемезов, руководитель "Транснефти" Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В официальном заявлении правительства Австралии выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.