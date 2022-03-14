В Мариуполе скончалась беременная женщина, тяжело раненая в результате авиаудара по роддому и детской больнице. Не выжил и её нерождённый ребёнок. Об этом сообщают украинские и западные СМИ.

Ранее сообщалось, что жертвами удара по больнице стали три человека, в том числе ребёнок, ещё 17 пострадали. Эвакуированных женщин разместили в другой больнице на окраине города.

В Киеве назвали бомбардировку военным преступлением, президент Владимир Зеленский после удара вновь призывал Запад ввести бесполётную зону над Украиной.

Российская сторона назвала сообщения о жертвах среди мирных жителей "фейковыми новостями" и заявила, что в больничном комплексе располагались позиции батальона "Азов", а врачей и пациентов там к моменту удара давно не осталось.

Власти Мариуполя в воскресенье сообщали, что жертвами обстрелов стали более 2100 жителей осаждённого города.

Москва и Киев обвиняют друг друга в постоянных обстрелах и блокировании гуманитарных коридоров для доставки помощи и эвакуации мирных жителей.

Международный Красный Крест в понедельник назвал ситуацию в Мариуполе критической и призвал достичь гуманитарного соглашения, предлагая своё посредничество в переговорах.